Keenia naised süüdistavad Briti sõdureid vägistamises ja laste hülgamises

Ühendkuningriigi kuningas Charles külastas Keeniat mullu novembris. Ka siis jäi monarhi visiit eelkõige silma seetõttu, et Charles ei esitanud piisavalt usutavat vabandust koloniaalaja kuritegudele endisel asumaal. Foto: Brian Inganga/Pool/Reuters/Scanpix

Uuele ringile

2021. aastal kahe riigi vahel sõlmitud kaitseleppe alusel võib nüüd Briti sõdureid Keenias kohtusse kaevata mistahes rikkumiste eest. See tähendab, et paljud kannatusi läbi elanud naised võivad lõpuks õigusemõistjate poole pöörduda.

Samuti ei ole Keenial väidetavate inimõiguste rikkumistega seotud juhtumitele aegumistähtaega. Kohalik advokaat Kelvin Kubai on 17 aastaga registreerinud rohkem kui 300 naist, kes on vägistamishagisid esitanud ning töötab nüüd selle nimel, et juhtumid riigi kohtutes uuesti algatada.

«See on traumeeriv ja psühholoogiliselt häiriv inimestele, nagu Marian ja paljud teised, kes näevad jätkuvalt Briti sõdurite treeninguid keset neid lahendamata traumasid ja ajaloolist ebaõiglust,» ütles Kubai väljaandele.

«Kõik seksuaalsed tegevused, mis hõlmavad võimu kuritarvitamist, sealhulgas seksi ostmine Ühendkuningriigis või välismaal, on keelatud,» ütles BATUKi esindav Ühendkuningriigi saatkond Keenias CNN-ile. «Oleme pühendunud sellele, et ära hoida mistahes vormis seksuaalne ärakasutamine ning uurime ja võtame vastutusele kõik riiki teenivad inimesed, kes on sellega seotud.»

Saatkond lisas, et võimalike vanemluse vaidluste osas tehakse kohalike ametiasutustega koostööd. Inimõiguste volinik Mutugi väidab aga, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole näidanud piisavalt üles huvi juhtumite lahendamise vastu.

«See ei ole nii, et need lapsed otsivad tasuta piletit Ühendkuningriiki. Me lihtsalt ütleme, et nad väärivad vanemlikku hoolt oma isalt, mida iga laps väärib,» märkis ta. «Need lapsed väärivad Briti kodakondsust. Nad on Briti lapsed. Nende isad olid britid!»