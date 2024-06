INTERVJUU Prantsuse parlamendisaadik: Macron räägib Kallase tutvustatud mõtteid

Olete töötanud Ameerika Ühendriikides ja keskendunud teadustöös transatlantilistele suhetele. Milline mõju on novembrikuiste USA presidendivalimiste tulemustel Euroopale?

Ma arvan, et sellel võib olla väga suur mõju ning mingiski mõttes võib see oluliselt rohkem mõjutada Euroopat kui Ameerika Ühendriike ennast. Nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides arvatakse ekslikult, et kui Trump saab uuesti võimule, siis saab olema jälle kõigest nelja-aastane paus ja pärast naastakse tagasi normaalsusesse. Ma arvan, et mingisugust normaalsust siis ei tule.