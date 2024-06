«Räägin oma kolleegidega hetkeolukorrast rahvusvahelisel väljal ja me peame olema väga ettevaatlikud selle suhtes, kes esindab Euroopa Liitu ja Komisjoni rahvusvahelisel väljal. Meil on vaja inimest, kes suudaks rahustada olukorda, mis on praegu tohutu pinge all,» sõnas Pellegrini.

Pellegrini sõnul aitaks tänane mitteametlik õhtusöök panna aluse ametlikule kokkuleppele järgmisel nädalal. Ta lisas, et oluline on näha, kuidas Ida- ja Kesk-Euroopa arvutustes mängisid, sest mõlemad valdkonnad on viimastel aastatel olnud «alaesindatud», vahendas Politico.

Pellegrini asendab tänasel kohtumisel Slovakkia peaministrit Robert Ficot, kes taastub atendaadikatsest.

Slovakkia president Peter Pellegrini ja Ursula von der Leyen Euroopa Ülemkogul. Foto: Johanna Geron / REUTERS / Scanpix

Iiri peaminister: Kallas on sobilik inimene

Euroopa Ülemkogule saabunud Iiri peaminister Simon Harris ütles, et «tõenäoliselt on tekkimas üksmeel» Ursula von der Leyeni osas Euroopa Komisjoni järgmiseks presidendiks, kuid lõplikke otsuseid täna vastu ei võeta, vahendas Politico.

Harris ütles, et lõplikud otsused nelja tippkoha kohta tuleks vastu võtta juuni lõpuks, ja kutsus üles tõhusale protsessile. «Ma ei usu, et Iiri või Euroopa kodanikud on tänulikud, kui poliitikud siin Brüsselis räägivad nädalate kaupa sellest, kes millist rolli hakkab täitma, kui Euroopa ja ülemaailmsel tasandil on nii palju pakilisi probleeme,» sõnas Harris.

Harris ütles, et ta pole Von der Leyenile alternatiive kuulnud. Teisi kandidaate kommenteerides lisas Harris, et António Costa ja Kaja Kallas on «mõlemad sobilikud inimesed».