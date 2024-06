Brüsselis ei sündinud tippametite osas kokkulepet

Kui enne õhtusööki tundus valitsevat varajane konsensus, et Ursula von der Leyen saab Euroopa Komisjoni presidendiks ka teiseks ametiajaks, António Costast saab Euroopa Ülemkogu president, Roberta Metsolast Euroopa Parlamendi juht ning Kaja Kallasest välispoliitika juht, siis õhtusöögi lõpuks kokkulepet siiski ei sündinud.

Kokkulepet pidurdas väidetavalt ka asjaolu, et Euroopa Rahvapartei (EPP) tahab järgmiseks viieks aastaks oma inimesi kolmele Euroopa tippametikohale neljast ning tegi sotsialistidele ettepaneku, et üks 2,5-aastasest Euroopa Ülemkogu eesistuja ametiajast jääks neile. See omakorda ärritas sotsialiste, kes lootsid selle positsiooni anda António Costale, viitas Politico.