PEREÄRI Putin sokutas kaitseministri asetäitjaks oma nõo tütre

Üheks uueks ametisse nimetud kaitseministri asetäitjaks on 52-aastane Anna Tsivileva, varasema nimega Anna Putina, kes on Putini nõo Jevgeni Putini tütar, kirjutas The Times. Tsivileva vastutada jääb muu hulgas sõjaväelaste sotsiaal- ja elamutoetuste parandamine.