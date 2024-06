Läti politsei otsib taga Daugavpilsi bussis «Katjušat» laulnud seltskonda

Sotsiaalmeedias laialt levima läinud video üheksast inimesest, kes laulavad Daugavpilsi linnaliini bussis number 17A «Katjušat», on filmitud 2. juunil pärast Kagu-Lätis linnas toimunud festivali. Politsei on lauljatest tuvastanud praeguseks kaks ning loodab, et avalikkuse abiga õnnestub neil selgitada välja ka ülejäänute nimed, kirjutas Läti avalik-õiguslik ringhääling LSM.