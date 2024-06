Ukraina poliitik süüdistab USAd F-16 pilootide väljaõppega tahtlikult venitamises

Ustinova ütles Briti ajalehele The Times, et Washington otsib vabandusi selleks, et põhjendada oma suutmatust õpetada välja piisavalt F-16 piloote ning viivitus tähendab, et Ukrainal on aasta lõpuks ilmselt ainult 20 pilooti, kes on saanud täieliku koolituse. «Praeguse seisuga on meil vähem väljaõpetatud piloote kui hävituslennukeid,» lisas ta.