Leedu valitsus ja president läksid Euroopa Komisjoni voliniku nimetamise pärast raksu

Leedu välisminister, paremtsentristlikku võimuparteisse Isamaaliit kuuluv Gabrielius Landsbergis on varem öelnud, et riik ei peaks volinikukandidaadi nimetamisega viivitama, kuna «aeg tiksub ja otsused vajavad tegemist», vahendas avalik-õiguslik ringhääling LRT. Pikalt on spekuleeritud, et Landsbergis ise võib himustada kohta Euroopa Komisjonis.