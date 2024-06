UNGARI JA SLOVAKKIA TOETUS OLEMAS Rutte lubab NATO juhina Orbánil hoiduda Ukraina aitamisest

Varem mitmel puhul piike murdnud Rutte ja Orbán kohtusid Financial Timesi andmeil eile Brüsselis toimunud ELi erakorralise ülemkogu ajal, et NATOga seonduvat arutada. Hollandi peaminister olla kahe aruteludega kursis allika väitel vestluse käigus lubanud, et tema ametiajal oleks Ungaril õigus keelduda osalemast NATO tegevustes, mis on seotud Ukraina aitamisega ja mis leiavad aset liikmesmaade territooriumilt väljaspool.