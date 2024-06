Soome luure: Venemaa on peaaegu kõik piiriäärsed üksused viinud Ukrainasse

«Keskmiselt 80 protsenti tehnikast ja sõduritest on Ukraina sõjarindele üle viidud,» märkis luureallikas Vene vägede üksuste kohta Soome piiri lähedal Koola poolsaarel. Tema sõnul on sama tendentsi märgata ka mujal Venemaal asuvate sõjaväebaaside kohta. Ainsaks erandiks on Moskva oblast.