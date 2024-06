Prantsusmaa võimalik uus peaminister ei saadaks Ukrainasse rakette

«Ma soovin, et Ukraina käsutuses oleks laskemoon ja varustus, mida ta vajab rinde hoidmiseks, kuid minu punane joon ei muutu – selleks on varustuse saatmine, millel võivad olla eskaleerumise tagajärjed Ida-Euroopas,» märkis Bardella ajakirjanikele, viidates rakettidele, millega saaks rünnata ka Venemaa territooriumi.

«Ma ei plaani saata eriti pikamaa rakette või teisi relvi, millega saaks Ukraina rünnata Venemaa territooriumit. Minu seisukoht ei ole muutunud ja ei muutu – see on Ukraina toetamine ja kõigi eskaleerumisriskide vältimine piirkonnas. Ja ma arvan, et eskaleerumise oht on muidugi reaalne,» rääkis poliitik.