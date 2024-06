Financial Timesi väitel arvatakse, et Meloni üritab teha tööd selle nimel, et tema fraktsioon saaks ühe Euroopa Komisjoni asepresidendi koha. Jõuõla kasvatamiseks ja eelkõige liberaalidest möödumiseks peaks aga ECR koguma juurde hääli paremäärmuslikust Identiteedi ja Demokraatia fraktsioonist.

Muuhulgas kommenteeris EPP president Manfred Weber, et eurovalimistel selgus, et eurooplased tahavad näha teist nägu Euroopat. «See on paremtsentristlik Euroopa, mille poolt nad hääletasid,» märkis ta. «Liberaalid ja rohelised on nende valimiste suured kaotajad. Seetõttu on selge, et järgmise viie aasta poliitiline suund on paremtsentristlik Euroopa ja see peab kajastuma ka kõigis ametisse esitatavates inimestes. Ei ole võimalik jätkata nii, nagu ei oleks midagi juhtunud.»