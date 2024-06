POSTIMEES UKRAINAS Ukraina merejalaväelased sõdivad Dnepril eestlaste kingitud kiirpaadiga

Eestlaste hangitud paadiga, mis suudab saavutada kiiruse 50 kilomeetrit tunnis, ületavad Ukraina mariinid Hersoni oblastis Dnepri jõe loetud minutitega. «Meile on eluliselt tähtis ületada jõgi võimalikult kiiresti,» ütles Postimehele merejalaväelaste üksuse ülem kutsungiga Fizruk (eesti keeles tähendab see kehalise kasvatuse õpetajat – J. P). «Teie meeste kingitud kaater on selleks suurepärane.»

Hersoni oblastis on Dnepri paremkallas Ukraina vägede käes, aga vasakut okupeerivad Vene väed. Eelmise aasta sügisel lõid ukrainlased vasakkaldale ja selle lähedastele saartele mitu platsdarmi, millest tuntuim on Krõnkõ küla platsdarm. Seda Ukraina merejalaväelaste loodud platsdarmi on Vene üksused püüdnud likvideerida juba üheksa kuud, kuid tagajärjetult. Platsdarmi kaitsvate sõdurite varustamiseks üle laia Dnepri jõe on kiirpaadid ainus võimalus.