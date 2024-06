ÜLEVAADE Leiboristid teevad ajalugu, toorid end august enam välja ei kaeva

Leiboristid ehk Tööpartei on juba üle aasta säilitanud reitingutes kahekordse edumaa Konservatiivse Partei ehk tooride ees. Korduvad prognoosid leiboristide edu kohta sundisid ka peaminister Rishi Sunakit rõhutama, et tema partei võiks siiski valimised võita. Sunaki erakonnakaaslane, kaitseminister Grant Shapps oli realistlikum ning tunnistas, et lüüasaamine on tõenäoline, kirjutab väljaanne The Guardian.