ULATUSLIK PETUSKEEM FSB sulgedega ehitud kriminaalid tühjendavad venelaste pangakontosid

Riigireetmise tõttu kinnipidamised on Venemaal üha kiiremad tulema, mistõttu lokkab riigis petuskeem, kus telefoni teel nõutakse venelastelt, et nad kannaksid võlts-FSB kontole kurjategijate soovitud summad, vahendas Meduza hiljuti.

Üks levinud petumuster on selline, kus end Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ametnikuna esitlev isik selgitab ohvrile, kuidas tolle identiteet on varastatud ja selle abil on kantud raha Ukrainasse Putini-vastastele jõududele. Kurjategijate nimekirja sattumise vältimiseks tuleb siis ohvril kanda oma säästud n-ö «turvalisele kontole».