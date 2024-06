NÄHTAV PAANIKA Putin teeb Trumpile vabariiklastega sama aktiivset toetuskampaaniat

«Ma arvan, et Joe Biden on keegi, kes teab täpselt, mida ta teeb ja on üks rahvusvahelises poliitikas kogenenumaid tipp-poliitikuid,» kiitis Saksamaa kantsler Olaf Scholz hiljuti USA valimistele vastu kihutavat Ameerika Ühendriikide presidenti, lisades, et tänu Bidenile täidab USA maailmas oma rolli.