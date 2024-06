RÄNDEKAOS USA lõunapiir moondus Šveitsi juustu sarnaseks

Väikesed tolmused piirilinnad, nagu Eagle Pass või Jacumba Hot Springs, on saanud USAs üle riigi tuntuks. Mitte kunagi varem ajaloos pole ebaseaduslikud rändajad tekitanud USAs sellist poliitilist tormi. Kõik riigi rändesüsteemi vead on nähtavalt esil ja kriitikatule all, kirjutas The Economist.