ÜLEVAADE Saksamaa kaalub, kas jätkata migrantide Afganistani tagasi saatmist

«Me töötame kindlustamaks, et saaksime taas kord deporteerida ohtlikke islamiste ja vägivaldseid kurjategijaid Afganistani,» ütles Saksa siseminister Nancy Faeser kolmapäeval väljaandele Neue Osnabruecker Zeitung. «Me peame eri riikidega konfidentsiaalseid läbirääkimisi, et avada teid Afganistani tagasi saatmise jätkamiseks,» lisas minister. «Saksamaa julgeolekuhuvid on selgelt esikohal.»