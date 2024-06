Kreeka eri piirkondades on õhutemperatuur püsinud ligi kaks nädalat 40 kraadi ümber. Tähelepanu on äratanud vähemalt viis juhtumit, kus turistid on puhkusereisil kadunuks jäänud ning hiljem leitud surnuna. Neid kõiki ühendab üks: nad läksid kuuma ilma trotsides matkama ja jäid tõenäoliselt vedelikupuudusesse, märkis Reutersile Lõuna-Egeuse piirkonna politsei pressiesindaja Petros Vassilakis.