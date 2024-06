TUGEVAM KAITSE USA leevendas Ukraina relvakasutuskeeldu Venemaa vastu

Samal ajal on Ukraina ja ka Euroopa riikide ametiisikud avaldanud survet, et Ukrainal peab olema õigus rünnata ka muid sõjalisi sihtmärke Venemaal.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles PBS-ile antud intervjuus, et leping Ukrainaga rünnakute kohta Venemaa vastu hõlmab«mis tahes kohta, kus Vene väed ületavad piiri Venemaa poolelt Ukraina poolele, et püüda hõivata Ukraina territooriumi».

«Asi pole geograafias. See on terve mõistuse küsimus. Kui Venemaa ründab või on ründamas Ukrainat oma territooriumilt, siis on mõttekas lubada Ukrainal tõrjuda kõiki neid vägesid, mis teda üle piiri ründavad,» rääkis Sullivan.