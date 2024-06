Politsei keeldus varem tunnistamast, et seksiterapeudi teguviis kvalifitseerus rünnakuks ja asja ei menetletud kriminaalseaduse alusel. Nüüd aga võitis Ella Janneh tsiviilkorras esitatud hagi terapeut Michael Lousada vastu.

Kohus määras oma otsuses nüüd ohvrile 230 000 eurot kahjutasuna. Naine kinnitas, et viis asja kohtusse, et päästa teisi võimalikke kliente või sarnasesse olukorda sattunud naisi, vahendas The Times.