Telekanalis Rossija-1 saadet «Moskva. Kreml. Putin» vedav Zarubin äratas visiidiga seoses palju tähelepanu. Tema oli väljavalitu, kes võis sibada kahe diktaatori sabas ja kõrval. Ta osutas kõigil laternapostidel rippuvatele Putini plakatitele. Ta teatas vaimustusega, kuidas 30 kilomeetrit maanteed on palistatud Venemaa juhti tervitama toodud inimestega. Ta ütles lahtise tekstiga, et öösel saabunud Putini auks «kästi» kell kolm öösel teeäärsete majade korterites elavatel inimestel tuled põlema süüdata, et aknad oleksid valged.