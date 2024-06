Itaalia Capri saar tühistas turistikeelu

Capri meer Paolo Falco ütles, et keeld tühistati pärast seda, kui lahendati tehniline probleem, mis takistas veevarustust mandrilt.

Keeldu põhjendades hoiatas Falco «tõsise ohu» eest ja ütles, et kuigi reedel oli suuremal osal saarest veel vett, olid kohalikud hoidlad laupäeva hommikul «tühjaks jooksmas».

Napoli lahes asuv Capri on kuulus oma valgete villade, abajatega kaetud rannajoone ja luksuslike hotellide poolest. Seal on umbes 13 000 alalist elanikku, kuid suvekuudel meelitab see kohale tohutult palju ühepäevareise.