Serbia-Ukraina suhted muudab keeruliseks Belgradi sõbralik suhtumine Venemaasse, kuna Serbia on keeldunud ühinemast Moskva-vastaste sanktsioonidega, vahendas portaal Kyiv Independent.

Samas on Serbia president Aleksandar Vučić nimetanud Ukrainat «sõbralikuks riigiks» ja varem kinnitanud, et Krimm ja Donbass on Ukraina suveräänsed territooriumid.