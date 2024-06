Tšabala omandas massööri kutse ja pani ettevõtte koos partneriga püsti vahetult enne täiemahulise sõja algust. Okupantide sissetungi järel läks pikemalt kaalumata uuesti rindele kodumaad kaitsma. Nüüd püüab ta taas tavaellu sulanduda ja on õpitud ameti juures tagasi.

Nõudlus massaažiteenuse järele on tema sõnul väga suur – järjekord soovijatest ulatub paari kuuni ehk kui näiteks novembris kirja panna, siis leiab esimese vaba aja jaanuarisse. «Mul ei ole konkurente, on ainult kolleegid. Kui väga kõvasti pingutan, siis suudan aasta jooksul teha umbes poolteist tuhat massaaži arvestusega, et üks klient käib keskmiselt kolm korda.»