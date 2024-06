Vabariiklaste presidendikandidaat USA presidendi kohale Donald Trump on oma kahelt tähtsat nõuniklikult saanud ülevaatamiseks plaani, kuidas lõpetada Venemaa sõda Ukrainas, kui ta peaks võitma sügisesed valimised: see kätkeb muu hulgas tingimust, et Kiiev saab USA-lt täiendavaid relvi vaid juhul, kui alustab rahukõnelusi.