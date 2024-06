Itaalia ootab Kallaselt euroameti eest idatiiva kõrval pilgu pööramist Vahemerele

Eelmisel nädalal ütlesid Meloni erakonna Itaalia Vennad allikad Euractivile, et liberaalide ridadesse kuuluva Kallase nimetamine ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks annaks tema parteiperele liiga mõjuka koha, arvestades, et Meloni Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsioon on praeguse seisuga Euroopa Parlamendis suurem kui liberaalide Uueneva Euroopa fraktsioon.