Hadži üüratu kuumasurmade arv tõi kaasa juurdlused petuskeemide osas

Riigi siseministeeriumi julgeolekuosakonna kõneisik Talal Shalhoub rõhutas, et hadži luba ei ole pelgalt transiididokument, vaid vahend, mis on vajalik palverändurite asukoha tuvastamiseks ja mis tagab neile ligipääsu peavarjule, jahutustelkidele ja muule esmavajalikule. Shalhoub lisas, et 83 protsenti kõigist hadžil surnutest ehk kokku 1079 inimest olid lubadeta palverändurid, vahendab Xinhua.