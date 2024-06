ÜLEVAADE Terrorism ja radikaalne islamism on Venemaal taas kasvav probleem

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas eile, et rünnaku toime pannud viis relvastatud isikut on tuvastatud ja mõned neist on seotud Derbendi ja Mahhatškala vahel asuva Sergokalinski rajooni juhi Magomed Omaroviga. Üks rünnaku toimepanijatest olevat segavõitluskunstide võitleja Gadžimurad Kagirov. Kagirov on Sergokalinski rajooni juhi Magomed Omarovi nõbu. Omarovi poeg ja vennapoeg olevat samuti ründajate hulgas. Omarov visati ka kiiresti välja Putini parteist Ühtne Venemaa.

Laiaulatuslik ja koordineeritud rünnak on järjekordne näide Venemaast, mis on keskendunud oma agressioonisõjale Ukrainas, sisemistest julgeolekuprobleemidest. Selle rünnaku taustal on viimastel kuudel toimunud mitu intsidenti, mis viitavad, et radikaliseerunud islamistlike noorte hulk Venemaal üleüldiselt ja Põhja-Kaukaasias on tõusmas ning seega ka terrorismi oht on taas kasvamas.