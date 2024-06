Kui Ukraina jalavägi hoiab hästi ette valmistatud positsioone, on neid sealt üldjuhul väga raske välja tõrjuda, kuid kui kasutada keemiarelva, siis muutub olukord teistsuguseks, ütles Postimehele Donetski rindel ühe Ukraina keemia- ja bioloogiliste relvade vastase üksuse (lühidalt keemiaüksuse –​ PM) ohvitser. «Sõdurid võivad sattuda paanikasse ja kaevikud maha jätta,» ütles ta. «Sellisel juhul saab neid hõlpsalt tulistada.»

Teine Ukraina keemiaüksuse ohvitser selgitas, et keemiarelva puhul sõdurid põgenevad, sest neil pole tihti korralikke kaitsevahendeid. Enamikul Ukraina sõduritel on mürkgaaside vastu ainukeseks kaitseks vanad nõukogudeaegsed gaasimaskid GT5, millel on FP-5 filtrid.