Iraani feministid: tulge siia ja saage aimu, milline on palestiinlaste elu Hamasi võimu all

Suur osa Iraani elanikest on aastakümneid tajunud, et nende võitlus vabaduse nimel sõltub geopoliitikast, mis määrab, kui palju tuge nad mujalt maailmast parasjagu saavad. Seda saatust jagavad nad Lähis-Ida teises servas Gazas ja Läänekaldal elavate palestiinlastega.

Iraani ajatollade valitsus on palestiinlaste äärmusrühmituse Hamas peamine rahvusvaheline toetaja. Seetõttu leidub Iraanis neidki, kes väidavad, et Iisraeli sõjalist operatsiooni Gazas kritiseerivad inimesed on ühtlasi Iraani aktivistide püüdluste vastu. Seda, kuivõrd on Palestiina aladel ja Iraanis toimuv tegelikult seotud, uuris Postimees viielt pärslasest aktivistilt, kellest kolm elavad Iraanis, üks Põhja-Ameerikas ja üks Hispaanias. Neist vaid viimane julges rääkida oma nimega, teised palusid kättemaksu hirmus võimalust jääda anonüümseks.