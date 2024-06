Rutte nimetati NATO järgmiseks peasekretäriks

«Mul on hea meel, et NATO liitlased jõudsid üksmeelele ja Mark Rutte kinnitati täna alliansi järgmiseks peasekretäriks,» ütles välisminister Margus Tsahkna. «Oleme tänulikud sügisel ametist lahkuvale peasekretärile Jens Stoltenbergile suurepärase töö eest pika ametiaja jooksul, mil NATO tegi läbi muutusi uute ohtudega kohanemiseks ja tugevdas kollektiivkaitset.»

«NATO tugevuse tagamisel on võtmetähtsusega Ukraina toetamine sõjaliselt ja NATO liikmeks saamisel, heidutuse ja tugevdatud kaitsehoiaku kindlustamine alliansi idatiival ja kaitsekulutuste suurendamine,» märkis Tsahkna. «Rutte on kinnitanud, et jagab meie prioriteete.»