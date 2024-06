Venemaa saatis väidetavalt USA-le signaali Gershkovichi vahetamise kohta

«Me oleme korduvalt rõhutanud, et USA administratsioon, mis ilmutab tema saatuse vastu sellist huvi ja aktiivsust, peaks siiski tõsiselt kaaluma signaale, mis nad on Washingtonis vastavate kanalite kaudu saanud,» väitis asevälisminister Sergei Rjabkov Vene uudisteagentuuridele.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov võimalikku vahetamist ei kommenteerinud. «Me ei saa rääkida mingitest signaalidest, vaid võime üksnes korrata, et see teema armastab tõepoolset vaikust,» ütles Peskov. «Uurimine käib, kohtuprotsess käib, nii et meil tuleb lihtsalt oodata, milline otsus langetatakse.»