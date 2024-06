TULGU VÕI VEEUPUTUS Florida jõukurid keelduvad merevaate nimel elutähtsast orkaanitõkkest

Mehhiko lahe kaldal asuva linna kaunis valge liivarand on saanud juba ränkades tormides tõsiselt räsida ning võimude hinnangul on selle säilitamiseks ainuke võimalus rannikutaasteprogramm, mille käigus ehitaks riiklikul tasandil üleujutuste tõkestamisega tegelev USA armee insenerikorpus orkaanide eest kaitsvad luited, vahendas ajaleht The Times.