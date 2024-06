Pinged Iisraeli ja islamirühmituse Hezbollah vahel on jõudnud punkti, kus juudiriigi valitsus ähvardab täiemahulise konflikti puhkemise korral pommitada Liibanoni «tagasi kiviaega». ÜRO humanitaarülema sõnul oleks eskalatsiooni tagajärjed katastroofilised.

Piiriülene tulevahetus Hezbollahi ja juudiriigi armee vahel on kestnud juba möödunud aasta 7. oktoobrist alates, mil Liibanonis tegutsev islamirühmitus asus toetama Hamasi nende rünnakutes Iisraeli vastu.

Viimastel nädalatel on aga tulevahetus üle Liibanoni lõunapiiri intensiivistunud ja mured täiemahulise konflikti puhkemise osas tõusid haripunkti pärast Iisraeli valitsuse teadet, et sõjavägi on andnud heakskiidu Liibanoni lahinguplaanile, mis võidakse vajaduse korral käiku lasta.