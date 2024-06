AK Jüri Luik: lääs peab Ukrainat enda osaks

Peagi Washingtonis toimuval NATO tippkohtumisel peaksime näitama, et otsus võtta Ukraina NATOsse on tagasipöördumatu ja et julgeolekuallianss jätkab sel teel, räägib Eesti alaline esindaja NATOs Jüri Luik, kes pidas 30 aastat tagasi maha oma esimese suure lahingu diplomaatiarindel, kui oli Vene vägede väljaviimise läbirääkimiste delegatsiooni juht Moskvas.