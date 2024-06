Oma karjääri alustas mees Insideri andmeil 2004. aastal, kui ta rääkis, kui halb on venelaste elu Soomes ja Soome sarjamist on ta jätkanud ka viimasel kahel aastal, mil Venemaa pea Ukrainas agressioonisõda.

«Soomes on elatustase järsult langenud, suletakse koole ja poode, fašism ja russofoobia lokkab kõikjal, alates 2022. aastast on Soome vallutanud lutikad, rotid ning tagasi on tulnud keskaegne needus – sügelised. Soomlased mõtlevad, kuhu laguneva riigi eest põgeneda,» väitis Lebedev, esinedes oma soomepärase nime Kosti Heiskanen all. «Soomlased lakkusid Hitleri saapaid. Ainult Vladimir Putin suudab peatada Euroopas möllava hullumeelsuse. Ukraina nutab kõvasti, Ukraina pagulased on tekitanud tuhande järve maal kuritegeliku olukorra.»