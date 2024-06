Türgi heitis Saksamaale kebabisõjas kinda: otsige dönerile uus valmistusviis või uus nimi

Kuigi Türgi ei kuulu ELi, soovib riik, et döner kebab saaks kaitstud samal viisil nagu näiteks Napoli pitsa või Prantsuse šampanja. See on Saksamaal aga kutsunud esile Istanbuli suunas etteheited toidusõja algatamises ja «Saksa kultuurilise identiteedi ründamises,» vahendas ajaleht The Times.