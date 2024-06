Märtsis vajas Jaapanis mitukümmend inimest neeruprobleemide tõttu haiglaravi ja firma teatas, et uurib viit potentsiaalselt toidulisandi beni kojiga seotud surmajuhtumit.

«Isegi kui hospitaliseerimise ega surma otseseks põhjuseks ei olnud neeruhaigus, on saanud selgeks, et on mitmesuguseid juhtumeid, seal hulgas juhtumeid, mille phul beni koji'ga seotud tooted võivad kuidagi olla kahju teinud ja neil võis olla mingi kaudne mõju,» ütles Kobayashi avalduses.