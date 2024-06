Kui mujal Euroopas on pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas saatnud riigist välja ligi 600 Vene «diplomaati», kes on tegelikult olnud spioonid, siis Austrias on Vene diplomaatide arv pea kahekordistunud 300–400-lt 500ni. Austria luureametlike järgi on Vene «diplomaatidest» pooled spioonid ning paljud neist, kes mujalt on välja saadetud, on tulnud Austriasse.