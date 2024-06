Bideni debatiesitlus ajas demokraadid paanikasse

«Suurim küsimus neil valimistel on valijate mure – nii veel otsust mitte teinud valijate kui baasvalijate seas – tema vanuse pärast, ja see kasvas täna suuremaks,» kommenteeris Demokraatliku Partei strateeg ja endine Barack Obama kampaaniaametnik David Plouffe Bideni esinemist väljaandele The Guardian, nimetades seda «Defcon 1 hetkeks».