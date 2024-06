Sikorski tõdes, et Vene diktaator Vladimir Putin võib võita Ukraina sõja, kui lääneriigid teda ei takista. Poliitik on kindel, et lääs on selleks võimeline.

«Vastupidiselt oma hullumeelsele propagandale pole Venemaa võitmatu. Ta on kaotanud osa oma sõdadest. Kremli saab peatada ja isegi lüüa – me lihtsalt unustasime selle. (USA endine president) Ronald Reagan ütles, et tema strateegia Nõukogude Liidu suhtes on lihtne, et mitte öelda lihtsustatud: Meie võidame ja nemad kaotavad,» ütles Sikorski.