Lätis jõustus kooseluseadus

«Kooseluseaduse jõustamine on oluline signaal, et kõik pered Lätis on kaitstud, väärtustatud ja tunnustatud. See on äärmiselt oluline inimestele, kes on olnud riigi jaoks nähtamatud, mitte ainult praktilistes küsimustes, aga ka emotsionaalselt. Kauaoodatud hetk muudab positiivselt paljude inimeste elusid,» ütles liikumise Dzīvesbiedri (Elupartnerid) juhataja Kaspars Zālītis pressiteates.