Soome reservistid taotlevad üha sagedamini relva kandmise kohustusest loobumist

Enda tsiviilteenistuse reservi üleviimist on taotlenud sedavõrd paljud Soome mehed, et nüüd on otsustatud selle eelduseks olevat täiendkoolitust lühendad viielt päevalt kolmele, kirjutas Helsingin Sanomat. «Avalduste arv on suur ja koolitusvajadus suur,» selgitas lehele uuendust tsiviilteenistuse juht Mikko Reijonen.