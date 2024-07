Päikesetõusu ajal paneb Hanna Fesenko selga kuulivesti ja ronib soomustatud kaubikusse. Tegemist on sõjast räsitud Ida-Ukrainas töötava postiljoni jaoks igati tavalise tööpäeva algusega.

Ukraina postiteenistuses töötav Fesenko tunnistab siiski, et isegi pärast kaks aastat rindelinnades ja -külades posti kohale viimist on ta hirmul. «Iga kord, kui ma asun teele, olen väga teadlik, et ma ei pruugi tulla tagasi,» ütleb ta uudisteagentuurile AFP.