INTERVJUU Kiievi politoloog: Zelenskõil kuhjuvad riigisisesed probleemid

Fessenko sõnul pole korruptsioon tegelikult Ukrainas kasvanud, kuid sõja tõttu pööratakse sellele rohkem tähelepanu.

Viimasel ajal on tulnud Ukrainast palju selliseid uudiseid, mis ei lisa just optimismi korruptsioonivastase võitluse rindel. Pean silmas skandaale korruptsiooniga võitlevates asutustes, korruptsioonivastase tegevusega silma paistnud tippametnike vallandamist, sagenenud juhtumeid, kus jälitatakse ja hirmutatakse korruptsioonist kirjutavaid ajakirjanikke, kusjuures mõnedel juhtudel on tõestatud, et seda tegid Ukraina julgeolekuasutuste töötajad. Mitmed tippametnikud on saanud kahtlustuse tõsises korruptsioonis. Ärimehed kaebavad juba ammu, et korruptsioon tõstab Ukrainas jälle pead. (Loe infokasti.) Millega te seda kõike seletate? Mis toimub sõja ajal Ukraina liitlaste jaoks niivõrd tundliku teemaga? Mis neid juhtumeid ühendab?

Neid ühendab konfliktsus ja skandaalsus. Ning lisaks see, et osa kommentaatoreid üritab neid panna ühise poliitilise nimetaja alla. Kuid igal juhtumil on oma loogika ja omad põhjused. Mitte kõik ei ole neis seotud võitlusega korruptsiooni vastu.