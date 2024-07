ÜLEVAADE Prantsuse paremäärmuslaste seljavõit sunnib vastaseid tõrksale koostööle

Valimisõhtul tehtud kirjalikus pöördumises ütles Macron, et käes on aeg «laiapõhjaliseks, selgelt demokraatlikuks ja vabariiklikuks rindeks». Tema praeguse valitsuse peaminister Gabriel Attal lisas, et olukorras, kus paremäärmuslased koputavad võidu väravale, tuleb teises voorus kõigiti takistada nende edu. «Mitte ükski hääl ei tohu minna Rahvuslikule Liidule,» vahendas tema sõnu AFP.