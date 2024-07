KOHALIK VAADE Kõnniteeplaadid või droonid? Sõjaaja majanduslikud dilemmad

Kolmandal sõja-aastal on selline vaatepilt Ukraina pealinnas üsna tavaline. Kiievis ehitatakse või remonditakse tänavaid, väiksemaid viadukte-sildu ja ristmikke. Osa neist objektidest on kindlasti vajalikud igapäevaseks normaalseks eluks ja logistikaks, aga osa saab teenitult kriitikat kui üleliigne kulutamine.

Mais, Kiievi päeva (tähistab Kiievi linna asutamist – toim) eel avas juba üle kümne aasta ametis olev linnapea, endine kuulus poksija Vitali Klõtško 170 meetrit pika jalakäijate silla ühele Dnepri jõe väikesele ja metsikule saarele, kuhu rajati park. Idee järgi on see väike saareke silla abil justkui pikendus suurele, Natalka-nimelisele pargile, mille üle Klõtško on alati väga uhke olnud.