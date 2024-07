Petraeusi arvates on need elanikkonna suurus, tehnoloogiline areng ja liitlaste abi, sõnas ta Ameerika McCaini Instituudi taskuhäälingule antud usutluses.

«Venemaal on rahvaarvult eelis. Sõja alguses oli suhe kolm ühele. Aga arvestades ukrainlaste massilist väljavoolu, on see praegu ilmselt neli ühele, võib-olla isegi viis ühele,» ütles ta.