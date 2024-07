Ühe Bideni liitlase sõnul oli president talle väitnud, et ta ei pruugi oma kandidatuuri suuta päästa, pärast möödunud nädalal toimunud katastroofilist debatti, kirjutab The New York Times.

President, kelle liitlane rõhutas, et ta on endiselt võitluses tagasivalimise eest, mõistab, et tema paar järgmist esinemist peavad hästi minema. Reedel on Bidenil kavas intervjuu George Stephanopoulosega ABC Newsist ning kampaaniapeatused Pennsylvanias ja Wisconsinis.